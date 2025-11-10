Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In Gewahrsam genommen

Lahr (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu gleich verschiedenen Delikten einer 38-Jährigen, welche mit ihrer Ingewahrsamnahme endeten. Die Auffälligkeiten begannen bereits gegen 14 Uhr, als sie auf der Freiburger Straße einen ihr fremden, abgestellten E-Scooter unbefugt genutzt haben soll und eine halbe Stunde lang mit diesem verschwunden war. Nachdem die Frau im Anschluss gegen 15:45 Uhr im Bereich des direkt dahinter befindlichen Teil des Kanadarings in eine Grünanlage uriniert habe, bewegte sie sich wieder zurück in die Freiburger Straße in Richtung der dortigen Tankstelle. Bei dieser soll sie gegen 16:15 Uhr einen Blumenstrauß gestohlen und weiterhin Passanten nach Geld gefragt und belästigt haben. Da die Störenfriedin dem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis der Polizei nicht nachkam, wurde sie in der Folge zum Polizeirevier Lahr gebracht. Auf der Dienststelle wurde ihre Haftfähigkeit durch einen Arzt geprüft und ein Bereitschaftsrichter ordnete den Gewahrsam bis 22 Uhr an. Sie erwartet nun mehrere Strafanzeigen. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell