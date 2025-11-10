PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Einbruch in Fachgeschäft, Zeugen gesucht

Bischweier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Einbruch in ein Geschäft in der Kirschenallee. Zwei vermummte Tatverdächtige sollen sich gegen 23.30 Uhr durch das Aufhebeln einer Seitentür der Lagerhalle Zutritt verschafft haben. Nachdem die Einbrecher in den Verkaufsraum gelangten entwendeten sie, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, mehrere Motor- und Akkusägen im Wert von mehreren Tausend Euro. Bereits um 18.45 Uhr wurden zwei männliche Personen durch die Videoüberwachung festgestellt, die mit Taschenlampen in den Verkaufsraum leuchteten. Einer mutmaßlcih späteren Täter trug eine rote Jacke, der andere war schwarz gekleidet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau zu melden: 07225 9887-0. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

