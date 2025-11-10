PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Gutes Gespür führt zur vorläufigen Festnahme von mutmaßlichen Reifendieben

Schutterwald (ots)

Ein gutes Gespür haben Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg in den frühen Morgenstunden des Sonntags gezeigt, als sie während ihrer Streifenfahrt einen verdächtigen Sprinter kontrollierten und in der Folge einen mutmaßlichen Reifendiebstahl aufdecken konnten. Der Streifenbesatzung fiel kurz vor 4 Uhr im Gewerbegebiet "Drei Linden" ein Transporter der Marke Renault auf, dessen hinteres Kennzeichen mit einem Gegenstand teils verdeckt war. Bei einer näheren Überprüfung des Fahrzeugs stießen die Polizisten im Innenraum des Sprinters auf sechs neuwertige Reifen. Dem auf dem Beifahrersitz des Renault angetroffenen 39-Jährigen wurde wegen Verdachts eines damit einhergehenden Diebstahls die vorläufige Festnahme erklärt. Wenige Meter vom Kontrollort entfernt, erkannten die Ermittler einen Sattelauflieger, dessen seitliche Plane weit aufgeschoben war. Zwischen den darin geladenen Reifen versteckte sich ein vermummter Mann. Auch dieser 32-Jährige wurde umgehend vorläufig festgenommen. Weiterhin konnten die Polizisten einen Geldbeutel auffinden, dessen Inhalt auf einen 27 Jahre alten Mann hindeuteten. Der 27-Jährige konnte zunächst nirgendwo gesichtet werden; knapp zweieinhalb Stunden später stellte er sich jedoch selbständig auf der Dienststelle des Verkehrsdienstes Offenburg. Bei allen drei Tatverdächtigen handelt es sich um moldauische Staatsangehörige. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet.

/wo

