Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verfrühte Autofahrstunde

Durmersheim (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden wurde ein 16-Jähriger, der seinen Angaben zu Folge für seinen Führerschein üben wollte, beim Autofahren erwischt. Gegen 2 Uhr wurde der Pkw mit dem jungen Lenker auf der Weissenburger Straße kontrolliert. Neben der fehlenden Fahrerlaubnis bestand für das Auto ebenfalls seit einem halben Jahr kein Versicherungsschutz und wurde bereits zwangsabgemeldet. Der minderjährige Fahrer soll sich den Autoschlüssel genommen haben während alle anderen zuhause schliefen. /ti

