Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Störung einer Gedenkveranstaltung

Lahr (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es im Friedrich-Ebert-Park zu einer Störung einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht gekommen, bei der die Polizei einschreiten musste.

Gegen 16.30 Uhr hatten sich rund 15 Personen mit israelischen Fahnen versammelt, um gemeinsam zu gedenken und zu beten. Eine Gruppe junger Männer, die nach bisherigen Erkenntnissen zufällig auf die Veranstaltung aufmerksam geworden war, störte die Zusammenkunft durch lautstarke Rufe und Beleidigungen.

Im weiteren Verlauf soll ein 17-Jähriger eine israelische Fahne entwendet und versucht haben, diese in Brand zu setzen. Der Jugendliche konnte im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer 32 Jahre alter Tatverdächtiger, der Teilnehmende der Gedenkveranstaltung beleidigt haben soll, wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Nach einem dritten bislang unbekannten Mann, der eine weitere Fahne beschädigt haben soll, wird gefahndet. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Die Personalien mehrerer Zeugen wurden erhoben. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen führt die Kriminalinspektion für Staatsschutzangelegenheiten die weiteren Ermittlungen fort.

