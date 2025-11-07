Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geldschein abgenommen

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagnachmittag soll ein 14-Jähriger in der Lichtentaler Allee im Bereich Leisberghöhe von zwei bislang unbekannten Jugendlichen überfallen worden sein. Er sei hierbei gegen 17.30 Uhr die Straße entlanggelaufen, als aus einem Pavillon kommend zwei Personen an ihn herangetreten seien und nach Geld gefragt hätten. Als der Angesprochene dies verneinte, soll er von einem der Täter in den Bauch geschlagen und hierdurch zu Boden gefallen sein. Daraufhin hätten ihm die Angreifer einen Geldschein aus der Hosentasche gezogen und seien in Richtung Bushaltestelle davongerannt. Die Beamten des Kriminalkommissariat Rastatt haben Ermittlungen wegen Verdachts auf ein Raubdelikt eingeleitet. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell