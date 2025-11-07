Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Freiheitsliebende Kamele eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots)

Am Sonntag meldete eine Anruferin freilaufende Kamele beim Segelflugplatzgelände, welche sich frei bewegen würden. Diese befänden sich für gewöhnlich im Gehege, seien nun jedoch aus unbekannten Gründen auf der davor befindlichen Grünfläche. Durch die eingesetzten Beamten konnten tatsächlich drei freilaufende Kamele vor dem Gehege festgestellt werden. Offensichtlich kamen diese ihrem Freiheitsdrang nach und genossen bei mildem Wetter die Aussicht auf die Baldenau. Nachdem sich die Höckertiere an den kulinarischen Delikatessen der dortigen Begrünung erfreuten, musste das tierische Treiben durch die Beamten unterbunden werden. Die Kamele konnten durch deeskalierende Streicheleinheiten und Zurufe in ein mittels Polizeiabsperrband gebildetes provisorisches Gehege getrieben werden. Nachdem die Verantwortliche kontaktiert erreicht wurde, musste die Streife schweren Herzens das Jobangebot als Kameltreiber ablehnen und sich von den Tieren verabschieden. /se /lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell