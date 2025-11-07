PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Freiheitsliebende Kamele eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots)

Am Sonntag meldete eine Anruferin freilaufende Kamele beim Segelflugplatzgelände, welche sich frei bewegen würden. Diese befänden sich für gewöhnlich im Gehege, seien nun jedoch aus unbekannten Gründen auf der davor befindlichen Grünfläche. Durch die eingesetzten Beamten konnten tatsächlich drei freilaufende Kamele vor dem Gehege festgestellt werden. Offensichtlich kamen diese ihrem Freiheitsdrang nach und genossen bei mildem Wetter die Aussicht auf die Baldenau. Nachdem sich die Höckertiere an den kulinarischen Delikatessen der dortigen Begrünung erfreuten, musste das tierische Treiben durch die Beamten unterbunden werden. Die Kamele konnten durch deeskalierende Streicheleinheiten und Zurufe in ein mittels Polizeiabsperrband gebildetes provisorisches Gehege getrieben werden. Nachdem die Verantwortliche kontaktiert erreicht wurde, musste die Streife schweren Herzens das Jobangebot als Kameltreiber ablehnen und sich von den Tieren verabschieden. /se /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 06.11.2025 – 16:38

    POL-OG: Rastatt / Baden-Baden - Verkehrsunfälle

    Rastatt / Baden-Baden (ots) - Gleich zweimal dürfte Alkohol der Grund für Verkehrsunfälle in Rastatt und Baden-Baden gewesen sein. Am Mittwochabend wollte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer von der A5 kommend im Bereich der Autobahnausfahrt Rastatt Nord in die Kreisstraße K3728 in Richtung Muggensturm abbiegen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam er mit seinem Pkw auf die Mittelinsel und kollidierte im Anschluss mit ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 16:17

    POL-OG: Haslach - Exhibitionist / Zeugen gesucht

    Haslach (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des "Hauses der Musik" gekommen sein. Zwei 20-jährige Frauen saßen auf einer Bank als sie einen Mann bemerkten, der aus Richtung des dortigen Spielplatzes kam. Der Mann soll den Blickkontakt der beiden Frauen gesucht und dabei teilweise seine Hose geöffnet haben. Im Anschluss soll er eine Brücke überquert und ...

    mehr
