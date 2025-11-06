PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt
Baden-Baden - Verkehrsunfälle

Rastatt / Baden-Baden (ots)

Gleich zweimal dürfte Alkohol der Grund für Verkehrsunfälle in Rastatt und Baden-Baden gewesen sein. Am Mittwochabend wollte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer von der A5 kommend im Bereich der Autobahnausfahrt Rastatt Nord in die Kreisstraße K3728 in Richtung Muggensturm abbiegen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam er mit seinem Pkw auf die Mittelinsel und kollidierte im Anschluss mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund eineinhalb Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Gegen 00:30 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr eine 50-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in Baden-Baden auf dem Hebelweg in Richtung Fremersbergstraße. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung von fast zwei Promille kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr etwa zwei Meter die dortige Böschung hinunter. Inmitten des dortigen Waldstücks kam sie mit ihrem Fahrzeug offenbar unbeschadet zum Stehen. Auch bei diesem Unfall gab es keinen Personenschaden. In beiden Fällen wurden die Führerscheine von der Polizei sichergestellt. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 16:17

    POL-OG: Haslach - Exhibitionist / Zeugen gesucht

    Haslach (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des "Hauses der Musik" gekommen sein. Zwei 20-jährige Frauen saßen auf einer Bank als sie einen Mann bemerkten, der aus Richtung des dortigen Spielplatzes kam. Der Mann soll den Blickkontakt der beiden Frauen gesucht und dabei teilweise seine Hose geöffnet haben. Im Anschluss soll er eine Brücke überquert und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:08

    POL-OG: Bühl - Kellerbrand

    Bühl (ots) - Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr kam es im Otto-Reith-Weg zum Kellerbrand einer Doppelhaushälfte. Ein Bewohner soll mehrere Knallgeräusche gehört haben, bevor starker schwarzer Rauch aus dem Keller aufstieg. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich die Familie mit den zwei Kleinkindern bereits außerhalb des Hauses und wurde von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte durch das Eingreifen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren