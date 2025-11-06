PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Wem gehört Mountainbike mit Aufschrift "ROCKRIDER"

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Wem gehört Mountainbike mit Aufschrift "ROCKRIDER"
Kehl, Bodersweier (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl sind aktuell auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrads. Die Ermittler wurden am Mittwoch vor einer Woche (29. Oktober 2025) in der Leutesheimer Straße zu einem Diebstahl eines Pedelecs gerufen. Offensichtlich hat der Dieb bei der Tat ein älteres, schwarz/blaues Mountainbike mit der Aufschrift "ROCKRIDER" in einem dortigen Hinterhof zurückgelassen. Bislang konnte die Beamten noch nicht den rechtmäßigen Eigentümer dieses zurückgelassenen Fahrrads ausfindig machen. Der Eigentümer des Mountainbikes oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu beim Polizeirevier Kehl zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

