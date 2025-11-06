Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Legelshurst/Urloffen - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Legelshurst (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 95 zwischen Legelshurst und Urloffen ein schwerer Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 95 und setzte zu einem Überholvorgang eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs an, obwohl sie vermutlich den Gegenverkehr nicht ausreichend überblicken konnte. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste daraufhin ausweichen und eine Vollbremsung einleiten, um eine Frontalkollision zu verhindern. Ein weiterer nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug der 56-Jährigen Unfallverursacherin. Im weiteren Verlauf stieß die Unfallverursacherin noch mit dem überholten landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammen. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb der Unfall ohne Personenschäden. Die L 95 war für zwei Stunden vollständig gesperrt.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell