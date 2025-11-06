PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kellerbrand

Bühl (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr kam es im Otto-Reith-Weg zum Kellerbrand einer Doppelhaushälfte. Ein Bewohner soll mehrere Knallgeräusche gehört haben, bevor starker schwarzer Rauch aus dem Keller aufstieg. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich die Familie mit den zwei Kleinkindern bereits außerhalb des Hauses und wurde von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beträgt nach aktuellem Stand der Ermittlung circa 30.000 Euro. Konkrete Hinweise auf strafbare Handlungen liegen derzeit nicht vor.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:07

    POL-OG: Legelshurst/Urloffen - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

    Legelshurst (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 95 zwischen Legelshurst und Urloffen ein schwerer Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 95 und setzte zu einem Überholvorgang eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs an, obwohl sie vermutlich den Gegenverkehr ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:06

    POL-OG: Gernsbach - Hütte abgebrannt

    Gernsbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete ein Zeuge gegen 01:15 Uhr einen Feuerschein im Bereich der Deponie, welche parallel zur L645 liegt. Da durch Feuerwehrkräfte festgestellt wurde, dass eine sich dort befindliche Hütte in Vollbrand stand, waren 34 Kräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Aufgrund einer Einsturzgefahr des Bauwerks mussten die Seitenwände durch die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:06

    POL-OG: Sasbach - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

    Sasbach (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Am Rebbuckel". Bislang unbekannte Täter sollen die Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen haben. Im Anschluss seien sie das Mobiliar im Haus durchgegangen und entwendeten unter anderem Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren