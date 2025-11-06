Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kellerbrand

Bühl (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr kam es im Otto-Reith-Weg zum Kellerbrand einer Doppelhaushälfte. Ein Bewohner soll mehrere Knallgeräusche gehört haben, bevor starker schwarzer Rauch aus dem Keller aufstieg. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich die Familie mit den zwei Kleinkindern bereits außerhalb des Hauses und wurde von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beträgt nach aktuellem Stand der Ermittlung circa 30.000 Euro. Konkrete Hinweise auf strafbare Handlungen liegen derzeit nicht vor.

