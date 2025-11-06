PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Exhibitionist
Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des "Hauses der Musik" gekommen sein. Zwei 20-jährige Frauen saßen auf einer Bank als sie einen Mann bemerkten, der aus Richtung des dortigen Spielplatzes kam. Der Mann soll den Blickkontakt der beiden Frauen gesucht und dabei teilweise seine Hose geöffnet haben. Im Anschluss soll er eine Brücke überquert und auf der anderen Seite erneut die Aufmerksamkeit der beiden Frauen gesucht haben. In der Folge ließ er seine Hose herunter und soll an seinem Glied manipuliert haben. Noch ehe die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Haslach vor Ort war, verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige soll etwa 180 cm groß , 30 bis 40 Jahre alt sein und hatte eine dünne Figur. Des Weiteren soll er einen dunklen Oberlippenbart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jogginghose und einem dunkelblauen Kapuzenpulli. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder der Person geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 / 97592-20 melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

