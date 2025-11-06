Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach (ots)

Am Donnerstag, dem 06.11.2025, zw. 11:20 Uhr- 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Bauzentrums Schünke in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei kam es vermutlich im Rahmen des Ausparkens zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen hellen PKW. Der PKW wurde von einer Fahrerin geführt. Es ist davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug einen Schaden an der Fahrzeugfront(Beifahrerseite) haben dürfte.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Unfallhergangs oder zur Identifizierung des Fahrzeuges bzw. der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell