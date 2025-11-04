PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und PKW - 2 Personen verletzt

Kell am See (ots)

Am Dienstag, dem 04.11.2025, kam es gegen 18:45 Uhr auf der B407 in Höhe Kell am See zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW (Sattelzug) und einem PKW. Der Sattelzug befuhr die Schulstraße in Kell und bog nach rechts auf die B407 (Hunsrückhöhenstraße)in Fahrtrichtung Zerf ab. Der mit zwei Personen besetzte PKW befuhr die B407 aus Richtung Hermeskeil kommend in Richtung Zerf. Der PKW stieß in der Folge mit der Fahrzeugfront gegen die hintere linke Seite des Sattelaufliegers, wurde hierdurch nach links geschleudert und kam mittig der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen des PKW wurden durch zwei Ersthelfer (neutrale Verkehrsteilnehmer)aus dem Fahrzeug geborgen. Der 82-jährige Fahrzeugführer des PKW erlitt leichte und die 76-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schillingen und Kell, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizeiinspektion Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

