PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 31.10.2025 bis zum 02.11.2025

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 31.10.2025 bis zum 02.11.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 151 erfassten Einsatzlagen (davon 41 Strafanzeigen und 18 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Einsatz des DEIG nach Körperverletzung

Trier, Freitag, 31. Oktober 2025 - Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde die Polizei Trier zu einer Körperverletzung im Bereich der Luxemburger Straße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Person Verletzungen im Gesichtsbereich erlitten und blutete aus der Nase. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der mutmaßliche Beschuldigte zunächst nicht mehr vor Ort. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zur Einsatzstelle zurück. Im Rahmen der Identitätsfeststellung verweigerte der Mann die Herausgabe seines Ausweises sowie die Angabe seiner Personalien. Eine daraufhin beabsichtigte Durchsuchung seiner Person lehnte er ebenfalls ab. Als der Beschuldigte fixiert werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei schlug er, nachdem er sich teilweise aus dem Griff der Polizeibeamten befreien konnte, mit einer einseitig angelegten Handfessel um sich. Um die Situation zu beenden, wurde durch die eingesetzten Kräfte das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt. Der Mann konnte im Anschluss fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Er erlitt eine leichte Schürfwunde. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Der Geschädigte der vorausgegangenen Körperverletzung wurde mit einer Nasenfraktur zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Körperverletzung nach Streitigkeiten auf dem Viehmarktplatz - Tatverdächtiger identifiziert

Trier, Freitag, 31. Oktober 2025 - Am Freitagabend, den 31.10.2025, gegen 22:22 Uhr, wurde der Polizei Trier eine größere Personengruppe auf dem Viehmarktplatz gemeldet, die in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung eskalierten die Streitigkeiten und es kam zu einem Gerangel zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein Mann als Hauptaggressor auf. Im Zuge des Geschehens wurden zwei Personen am Hinterkopf verletzt. Nach Zeugenangaben wurde hierbei vermutlich eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt. Im Anschluss entfernte sich eine Gruppe der Beteiligten vom Ereignisort. Aufgrund eines von einem Zeugen gefertigten Fotos konnte der mutmaßliche Beschuldigte im Nahbereich festgestellt und identifiziert werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die verletzten Personen wurden medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 22:33

    POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt

    Baumholder (ots) - Am Samstag, 01.11.2025 gegen 19:25 Uhr wurde hiesiger Polizeidienststelle ein auffällig fahrender PKW auf der Bundesautobahn 62 gemeldet. Das Fahrzeug habe im weiteren Verlauf die Autobahn an der Abfahrt Freisen verlassen und setzte die Fahrt in Richtung Baumholder fort. Innerorts Baumholder konnte das Fahrzeug mit der 45 jährige Fahrzeugführerin schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund des festgestellten ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:08

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

    Saarburg (ots) - Am Sonntag den 02. November 2025, kam es im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr während der Gräbersegnung auf dem Friedhof am "Bottelter" in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bislang ein PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die Fahrerseite eines grauen BMW mit einem spitzen Gegenstand. ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 19:21

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung und Unfallflucht durch grauen Mercedes

    BAB1, Kurz vor der Raststätte Hochwald West (ots) - Am 01.11.2025 um 17:14 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken kurz vor der Raststätte "Hochwald West" zu einer Verkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein grauer älterer Mercedes Benz, mutmaßlich ein Modell CE 300, einen VW rechts Überholt haben, während dieser gerade einen schwarzen/dunklen SUV mit TR Kennzeichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren