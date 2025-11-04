POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz auf Parkplatz Am Talweiher in Birkenfeld

Saarburg (ots) - Am Sonntag den 02. November 2025, kam es im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr während der Gräbersegnung auf dem Friedhof am "Bottelter" in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bislang ein PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die Fahrerseite eines grauen BMW mit einem spitzen Gegenstand. ...

