Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz auf Parkplatz Am Talweiher in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag den 01.11.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio in der Straße Am Talweiher beschädigt. Der Pkw wurde auf der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür und dem hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

