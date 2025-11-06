PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wawern - Zeugenaufruf zu Verkehrsstraftaten

Wawern (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, kam es zwischen 06:40 Uhr und 06:50 Uhr zu Verkehrsstraftaten im Bereich der Ortslage Wawern (54441). Hierbei soll es während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten PKW. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/ 91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 21:48

    POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht am Lidl Vollmersbachstraße

    Idar-Oberstein (ots) - Am Donnerstag, den 05.11.2025, zwischen 14:40 Uhr - 15:15 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Lidl in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein der PKW einer Kundin durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 22:10

    POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und PKW - 2 Personen verletzt

    Kell am See (ots) - Am Dienstag, dem 04.11.2025, kam es gegen 18:45 Uhr auf der B407 in Höhe Kell am See zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW (Sattelzug) und einem PKW. Der Sattelzug befuhr die Schulstraße in Kell und bog nach rechts auf die B407 (Hunsrückhöhenstraße)in Fahrtrichtung Zerf ab. Der mit zwei Personen besetzte PKW befuhr die B407 aus Richtung ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 00:59

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz auf Parkplatz Am Talweiher in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag den 01.11.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio in der Straße Am Talweiher beschädigt. Der Pkw wurde auf der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür und dem hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren