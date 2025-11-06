Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wawern - Zeugenaufruf zu Verkehrsstraftaten

Wawern (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, kam es zwischen 06:40 Uhr und 06:50 Uhr zu Verkehrsstraftaten im Bereich der Ortslage Wawern (54441). Hierbei soll es während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten PKW. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/ 91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell