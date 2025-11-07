PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Oberkirch - Aufmerksame Passanten stoppen rollendes Auto - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Oberkirch (ots)

Am Dienstagabend soll ein 20-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz hinter dem Amtsgericht geparkt haben. Nachdem er sich von seinem VW Tiguan entfernt hatte, bemerken Mitarbeiter einer angrenzenden Sozialstation, wie sein Fahrzeug plötzlich rückwärts vom Parkplatz wegrollte. Durch beherztes Eingreifen der Zeugen konnte das Auto gestoppt und ein mögliches Malheur verhindert werden. Der Lenker des Wagens konnte über die Halterin erreicht und informiert werden, sodass dieser umkehrte. Als die freiwillige Feuerwehr Oberkirch zur Fahrzeugsicherung ankam, war der junge Fahrer bereits vor Ort und hatte bei seinem PKW die Handbremse festgezogen. /ti

