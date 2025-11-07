Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg

Weier - Aufmerksamer Geldbeutelfinder - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg / Weier (ots)

Am Dienstagvormittag bemerkte ein aufmerksamer Bürger, dass die Beifahrertür eines in der Hubertusstraße abgestellten Wagens nicht richtig verschlossen war und außerdem ein Geldbeutel offen auf dem Sitz gelegen hat. Er handelte daraufhin umsichtig und informierte die Polizei, um den Sachverhalt zu melden. Aufgrund der sich im Geldbeutel befindlichen Unterlagen ergaben sich Hinweise, dass es sich beim Fahrzeughalter um eine Lehrkraft einer naheliegenden Schule handeln könnte. Durch einen Anruf im Rektorat bestätigte sich die Vermutung und dem Eigentümer konnte unkompliziert sein Geldbeutel vollständig übergeben werden.

