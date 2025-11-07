Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg

Niederschopfheim - Hund entdeckt gestohlene Tasche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Hohberg / Niederschopfheim (ots)

Am Freitag soll ein Mann mit seinem Hund im Bereich des Niederschopfheimer Baggersees spazieren gewesen sein, als das Tier plötzlich freudig erregt von einem abgeernteten Maisfeld mit einer schwarzen Tasche im Maul zurückkehrte. In der "erbeuteten" Tasche befand sich ein Ledergeldbeutel mit Ausweisen, einem Führerschein sowie diversen Bank- und Kundenkarten einer 50-jährigen Frau aus dem Harmersbachtal. Eine anschließende Überprüfung auf dem Polizeiposten Zell am Harmersbach ergab, dass die Tasche aus einem zurückliegenden PKW-Aufbruch stammte. Die bestohlene Frau wurde daraufhin umgehend kontaktiert. Ob sich der vierbeinige Finder auf einen schmackhaften Finderlohn freuen darf, wurde nicht übermittelt.

