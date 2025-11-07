Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Günstige Zufälle

Appenweier (ots)

Schneller als bei jedem Notruf war am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Einmündung der B28 zur B3 polizeiliche und rettungsdienstliche Hilfe zur Stelle. Mancher Verkehrsteilnehmer mag sich verwundert die Augen gerieben haben, als ein im feinen Zwirn gekleideter Polizeisprecher auf dem Weg zu einem Termin, ein Kripobeamter und eine nicht im Dienst befindliche Polizistin mit ihren zwei Kindern an Bord auf dem Weg zur Schule, den sich stauenden Berufsverkehr an der Kollisionsstelle regelten und die ersten polizeilichen Maßnahmen einleiteten. Alle drei waren zufällig zu einem sich aktuell zugetragenen Unfall hinzugefahren. Nach ersten Erkenntnissen war es gegen 8:30 Uhr nach einer Vorfahrtsverletzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel-Fahrer und einer Ford-Lenkerin gekommen. Als i-Tüpfelchen der günstigen Zufälle kam überdies ein Krankentransport an die Unfallstelle herangefahren und hat schnell einen Rettungswagen nachgefordert. Beide unfallbeteiligten Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz und unterstützte bei der Umleitung um die Unfallstelle. Sowohl der Ford Galaxy, als auch der Opel Grandland mussten abgeschleppt werden. Die unfallaufnehmenden Beamten des Polizeipostens Appenweier bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 9:50 Uhr geräumt.

/rs

