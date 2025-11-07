Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Am Freitag kam es in der Bronnmattstraße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Hierbei stand der Renault einer 19-Jährigen ordnungsgemäß abgestellt in einer Parklücke, als zwischen 5:30 Uhr und 10:30 Uhr mutmaßlich die Ladung eines bislang unbekannten Unfallverursachers ihr Fahrzeug beschädigte und lange schwarze Kratzspuren sowie einen zerbrochenen Seitenspiegel hinterließ. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

