PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Mit zwei Promille Auffahrunfall verursacht

Gutach (ots)

Die Ursache eines Auffahrunfalls am Samstagabend auf der B33 zwischen Gutach und Hornberg dürfte auf den Alkoholeinfluss eines Audi-Lenkers zurückzuführen sein. Ein 45 Jahre alter Audi-Fahrer prallte hierbei kurz vor 23:30 Uhr zwischen den Ortsabschnitten "Turm und Steingrün" in das Heck einer vorausfahrenden VW-Lenkerin. Während die beiden Unfallbeteiligten nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Blessuren davonkamen, sind an deren Fahrzeugen Beschädigungen in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Bei einem Atemalkoholtest des Mittvierzigers zeigte das Display einen Wert von zwei Promille an, weshalb bei Ihm eine Blutprobe erhoben wurden. Die Beamten des Polizeirevier Haslach nahmen daraufhin den Führerschein des Mannes in behördliche Verwahrung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 19:39

    POL-OG: Lahr - Störung einer Gedenkveranstaltung

    Lahr (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es im Friedrich-Ebert-Park zu einer Störung einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht gekommen, bei der die Polizei einschreiten musste. Gegen 16.30 Uhr hatten sich rund 15 Personen mit israelischen Fahnen versammelt, um gemeinsam zu gedenken und zu beten. Eine Gruppe junger Männer, die nach bisherigen Erkenntnissen zufällig auf die Veranstaltung aufmerksam ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:57

    POL-OG: Kappelrodeck - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Kappelrodeck (ots) - Am Freitag kam es in der Bronnmattstraße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Hierbei stand der Renault einer 19-Jährigen ordnungsgemäß abgestellt in einer Parklücke, als zwischen 5:30 Uhr und 10:30 Uhr mutmaßlich die Ladung eines bislang unbekannten Unfallverursachers ihr Fahrzeug ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:53

    POL-OG: Appenweier, B3 - Günstige Zufälle

    Appenweier (ots) - Schneller als bei jedem Notruf war am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Einmündung der B28 zur B3 polizeiliche und rettungsdienstliche Hilfe zur Stelle. Mancher Verkehrsteilnehmer mag sich verwundert die Augen gerieben haben, als ein im feinen Zwirn gekleideter Polizeisprecher auf dem Weg zu einem Termin, ein Kripobeamter und eine nicht im Dienst befindliche Polizistin mit ihren zwei Kindern an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren