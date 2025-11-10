Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Mit zwei Promille Auffahrunfall verursacht

Gutach (ots)

Die Ursache eines Auffahrunfalls am Samstagabend auf der B33 zwischen Gutach und Hornberg dürfte auf den Alkoholeinfluss eines Audi-Lenkers zurückzuführen sein. Ein 45 Jahre alter Audi-Fahrer prallte hierbei kurz vor 23:30 Uhr zwischen den Ortsabschnitten "Turm und Steingrün" in das Heck einer vorausfahrenden VW-Lenkerin. Während die beiden Unfallbeteiligten nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Blessuren davonkamen, sind an deren Fahrzeugen Beschädigungen in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Bei einem Atemalkoholtest des Mittvierzigers zeigte das Display einen Wert von zwei Promille an, weshalb bei Ihm eine Blutprobe erhoben wurden. Die Beamten des Polizeirevier Haslach nahmen daraufhin den Führerschein des Mannes in behördliche Verwahrung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell