Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfall mit vier Leichtverletzten

Gaggenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten kam es am Sonntagnachmittag in Gaggenau, im Bereich der Ampelkreuzung B 462 / Kanalstraße. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer soll aus Richtung Rastatt kommend das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet haben und daraufhin mit einer 62-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammengestoßen sein. Bei der Kollision wurden der Mercedes-Fahrer und weitere drei Insassen sowie die 62-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell