Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrlässiges Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Achern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 22.45 Uhr kam es auf der L87 auf Höhe einer Rasthofes zu einem Verkehrsunfall infolge eines plötzlichen Wendemanövers eines 32-jährigen alkoholisierten Audi-Fahrers. Der Unfallverursacher soll hierbei auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Achern gefahren sein, während eine 27-jährige BMW-Fahrerin leicht versetzt die linke Spur befuhr. Völlig unvermittelt habe der Audi-Fahrer ein Wendemanöver eingeleitet um entweder die L87 in entgegengesetzte Richtung zu befahren oder um auf die Raststätte zu gelangen. Die Unfallgeschädigte habe daraufhin eine Gefahrenbremsung durchgeführt, die Kollision jedoch nicht mehr verhindern haben können und kollidierte so seitlich mit Unfallverursacher. Dieser kam dadurch von der Fahrbahn in einen Graben ab und dort zum Stehen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Verursacher einen Wert von etwa einem Promille. Seine Beifahrerin gab gegenüber den Beamten an selbst gefahren zu sein, um den eigentlichen Fahrzeuglenker aufgrund seiner Alkoholisierung zu schützen und gelangt nun wegen versuchter Strafvereitelung zur Anzeige. Beide unfallbeteiligten Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und wurden in einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt. /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

