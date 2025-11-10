Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mehrere Garagen aufgebrochen

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 54-jähriger Hausbesitzer aus der Luisenstraße staunte am Sonntagmorgen nicht schlecht, als er seinen eigenen Werkzeugkoffer an einer naheliegenden Brücke entdeckte. Des Weiteren musste er im Anschluss feststellen, dass alle Vorhängeschlösser seiner drei Garagen nicht mehr vorhanden waren. Eine Überprüfung der angebrachten Überwachungskameras ergab, dass sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei männliche Personen an den Garagen zu schaffen machten. Es ist klar zu erkennen, dass einer der beiden Männer mittels eines Bolzenschneiders die Vorhängeschlösser aufbrach und danach die Garagen betrat. Es wurden zwei Werkzeugkoffer entwendet, wobei einer davon an der Brücke, vermutlich zum späteren Abtransport, abgestellt wurde. Wer Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls oder den mutmaßlichen Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680-0 an das Polizeirevier in Baden-Baden. /vo

