PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mehrere Garagen aufgebrochen

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 54-jähriger Hausbesitzer aus der Luisenstraße staunte am Sonntagmorgen nicht schlecht, als er seinen eigenen Werkzeugkoffer an einer naheliegenden Brücke entdeckte. Des Weiteren musste er im Anschluss feststellen, dass alle Vorhängeschlösser seiner drei Garagen nicht mehr vorhanden waren. Eine Überprüfung der angebrachten Überwachungskameras ergab, dass sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei männliche Personen an den Garagen zu schaffen machten. Es ist klar zu erkennen, dass einer der beiden Männer mittels eines Bolzenschneiders die Vorhängeschlösser aufbrach und danach die Garagen betrat. Es wurden zwei Werkzeugkoffer entwendet, wobei einer davon an der Brücke, vermutlich zum späteren Abtransport, abgestellt wurde. Wer Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls oder den mutmaßlichen Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680-0 an das Polizeirevier in Baden-Baden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:28

    POL-OG: Achern - Fahrlässiges Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

    Achern (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 22.45 Uhr kam es auf der L87 auf Höhe einer Rasthofes zu einem Verkehrsunfall infolge eines plötzlichen Wendemanövers eines 32-jährigen alkoholisierten Audi-Fahrers. Der Unfallverursacher soll hierbei auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Achern gefahren sein, während eine 27-jährige BMW-Fahrerin leicht ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:59

    POL-OG: Durmersheim - Verfrühte Autofahrstunde

    Durmersheim (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden wurde ein 16-Jähriger, der seinen Angaben zu Folge für seinen Führerschein üben wollte, beim Autofahren erwischt. Gegen 2 Uhr wurde der Pkw mit dem jungen Lenker auf der Weissenburger Straße kontrolliert. Neben der fehlenden Fahrerlaubnis bestand für das Auto ebenfalls seit einem halben Jahr kein Versicherungsschutz und wurde bereits zwangsabgemeldet. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren