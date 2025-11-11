PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz - 1. Nachtragsmeldung

Gaggenau (ots)

Die polizeilichen Maßnahmen an einer Schule in Gaggenau sind nach wie vor in Gang. Hinweise auf eine Notlage oder Bedrohungslage liegen weiterhin nicht vor. Nach den Durchsuchungen der Räumlichkeiten in der Schule konnten bislang keine Besonderheiten festgestellt werden. Mit der kontrollierten Räumung einzelner Klassenzimmer und der anschließenden geordneten Begleitung der Schüler an das eingerichteten Betreuungszentrum im Helmut-Dahringer-Haus wurde begonnen. Betroffene Eltern werden gebeten ihre Kinder dort in Empfang zu nehmen. Vor Ort wurde für Pressevertreter eine Pressesammelstelle in der Schulstraße Nr. 5 eingerichtet. /vo

Gaggenau - Polizeieinsatz

Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei nach einer Alarmauslösung an einer Schule in der Schulstraße im Einsatz. Mehrere Streifenteams überprüfen aktuelle die Räumlichkeiten im Schulgebäude und verifizieren ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf ein Schadensereignis vor. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle im Helmut-Dahringer-Haus in der Bismarckstr. 6 eingerichtet. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

