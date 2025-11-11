Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Nächtlicher Fluchtversuch eines Jugendlichen

Au am Rhein (ots)

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr kam es zu der Flucht eines 16-jährigen Rollerfahrers, welcher versuchte einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Eine Streifenbesatzung wurde aufgrund der erhöhten Drehzahl und Geschwindigkeit auf den Kleinkraftradfahrer aufmerksam, welcher, nachdem er die Beamten erblickte, versuchte zu flüchten. Hierbei schaltete er die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus, wendete in Richtung Durmersheim und fuhr auf den parallel verlaufenden Radweg. Die Verfolgung führte nach Würmersheim, wo der Jugendliche auf der Bickesheimer Straße durch eine zweite Streife gestellt und letztendlich zum Anhalten bewegt werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet. /lo

