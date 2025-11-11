Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Unfall mit Motorroller

Zeugen gesucht

Ortenberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (6. November 2025) befuhr eine 39-Jährige mit ihrem mintfarbenen Motorroller die Umgehungsstraße von Ortenberg in Richtung Ohlsbach. Vor der Vespa-Fahrerin soll ein Pkw und ein Mähfahrzeug gefahren sein. Die Motorrollerfahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 10 Uhr in einer unübersichtlichen Kurve von einem weißen Kleinwagen überholt worden sei, dieser kurz vor ihr wieder einscherte und plötzlich abbremste. Die Frau musste selbst stark abbremsen, verlor dadurch die Kontrolle und prallte gegen die Leitplanke. Der weiße Kleinwagen und das Mähfahrzeug sollen ihre Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt haben. Nachfolgende Fahrzeugführer hielten an und halfen der Rollerfahrerin, die ihre leichten Verletzungen im Krankenhaus behandeln ließ. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem beteiligten weißen Kleinwagen und dem Fahrer des Mähfahrzeuges machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07803 / 9662-0 an den Polizeiposten Gengenbach.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell