PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Offenburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Moltkestraße und Zeller Straße zu einem Unfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 48-jährige Opel-Fahrerin soll die Zeller Straße befahren haben und wollte bei der Kreuzung links auf die Moltkestraße abbiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah sie hierbei den ordnungsgemäß geradeaus fahrenden 58-jährigen Kraftradfahrer, welcher in Folge der Kollision stürzte und leicht verletzt durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:32

    POL-OG: Rastatt - Unbekannte Substanz in Briefverteilzentrum ausgetreten

    Rastatt (ots) - Nachdem am Dienstagmorgen eine unbekannte Substanz, die sich offenbar in einer Briefsendung befand, für einen Gefahrguteinsatz sorgte, konnten weitgehende Einsatzmaßnahmen vor Ort gegen 12 Uhr eingestellt werden. Gegen 8 Uhr wurden den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt, dass eine Mitarbeiterin des Verteilzentrums Kontakt zu einer ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:02

    POL-OG: POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz - 2. Nachtragsmeldung

    Gaggenau (ots) - Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an der Hans-Thoma Schule in Gaggenau konnten gegen 13 Uhr beendet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein gedrückter Alarmmelder Auslöser des großen Polizeieinsatzes. Nach den Durchsuchungen der Räumlichkeiten, konnten 230 Schüler wohlbehalten an die dafür speziell eingerichtete Betreuungsstelle ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:54

    POL-OG: Au am Rhein - Nächtlicher Fluchtversuch eines Jugendlichen

    Au am Rhein (ots) - Am Montagabend gegen 21.30 Uhr kam es zu der Flucht eines 16-jährigen Rollerfahrers, welcher versuchte einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Eine Streifenbesatzung wurde aufgrund der erhöhten Drehzahl und Geschwindigkeit auf den Kleinkraftradfahrer aufmerksam, welcher, nachdem er die Beamten erblickte, versuchte zu flüchten. Hierbei schaltete er die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus, wendete in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren