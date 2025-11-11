Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Offenburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Moltkestraße und Zeller Straße zu einem Unfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 48-jährige Opel-Fahrerin soll die Zeller Straße befahren haben und wollte bei der Kreuzung links auf die Moltkestraße abbiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah sie hierbei den ordnungsgemäß geradeaus fahrenden 58-jährigen Kraftradfahrer, welcher in Folge der Kollision stürzte und leicht verletzt durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. /ti

