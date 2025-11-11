Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Einbruch in Industriegebäude

Lichtenau, Scherzheim (ots)

Am Sonntagabend soll es zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in der Straße "Dumpfental" zu einem Einbruch in eine Werkhalle einer dortigen Firma gekommen sein. Mindestens drei bislang unbekannte Personen hätten mithilfe eines Hebelwerkzeugs eine Zugangstür aufgebrochen und seien so in die Instandhaltungswerkstatt eingedrungen. Es wurde neben einem blauen Transportwagen auch mehrere Kupfer- und Messingteile sowie diverse Metallstangen entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lichtenau zu melden: 07227 2221.

