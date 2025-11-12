Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfallflucht auf Parkplatz, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen 15:20 Uhr und 15:50 Uhr zu einer Kollision auf einem Parkplatz hinter einem Modegeschäft in der Hauptstraße. Nach Stand der Ermittlungen soll ein mutmaßlich grau/weißer PKW beim Rangieren gegen einen geparkten Skoda gestoßen sein und diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt haben. Der unbekannte Lenker verließ im Anschluss die Örtlichkeit und es entstand an dem abgestellten Auto ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell