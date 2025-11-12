PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrradfahrer von Auto erfasst

Achern (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 48-jähriger Opel-Lenker kurz vor 14:30 mit dem Radfahrer, als dieser an einen dortigen Fußgängerüberweg von der Innenstadt kommend in Richtung Jahnhalle queren wollte. Der durch den Zusammenstoß schwerverletzte Radler wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad dürfte nicht mehr zu reparieren sein. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf insgesamt 1.100 Euro beziffert.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

