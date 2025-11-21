PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Betrunken gefahren
Für einen 58-Jährigen endete die Fahrt in der Nacht auf Freitag nach einer Kontrolle in Heiningen.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den Fahrer des BMW kurz nach Mitternacht in der Bezgenrieter Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei Göppingen untersagte ihm die Weiterfahrt. Anschließend musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der 58-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++2243913 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren