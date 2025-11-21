Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Betrunken gefahren

Für einen 58-Jährigen endete die Fahrt in der Nacht auf Freitag nach einer Kontrolle in Heiningen.

Die Polizei stoppte den Fahrer des BMW kurz nach Mitternacht in der Bezgenrieter Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei Göppingen untersagte ihm die Weiterfahrt. Anschließend musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der 58-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

