Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiels des FC Carl Zeiss Jena gegen den Halleschen FC am 21. November 2025

Jena (ots)

Am heutigen Freitag, dem 21. November 2025, fand die Regionalligaspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC statt. Das Saaleduell wurde durch 10.547 Zuschauern, darunter 772 Sympathisanten der Gastmannschaft, besucht Bereits ab 17:00 Uhr startete ein im Vorfeld nicht angemeldeter Fanmarsch von Anhängern der Heimmannschaft. Aufgrund der Teilnehmer, ca. 500, kam es temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Anreise beider Fanlager verlief ohne Vorkommnisse. Mit Einlauf der Spieler erfolgte eine behördlich und vereinsseitig genehmigte Aktion mittels Pyrotechnik im Bereich der Nordtribüne.

Auch die Spielphase verlief, bis auf das einmalige Zünden von mehreren pyrotechnischen Erzeugnissen im Heimbereich, ohne größere Vorkommnisse. Die Zuschauer verließen grundlegend zügig den Arenabereich. Kurzzeitig kam es im Bereich der Ostplatte zu kleineren Tumulten, welche jedoch mittels polizeilicher Interaktion eingedämmt werden konnten.

Insgesamt wurden 12 Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt sowie mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Das Spiel endete 1:1. Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren