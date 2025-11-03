POL-BOR: Bocholt - In Firmenfahrzeug eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Kiefernweg;
Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 20.00 Uhr und 03.11.2025, 03.30 Uhr;
In einen Firmentransporter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 03.30 Uhr an der Straße Kiefernweg. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Wagen und entwendeten Werkzeug. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell