POL-BOR: Gronau - Glasscheibe einer Haustür beschädigt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Azaleenweg;
Tatzeit: zwischen 31.10.2025, 23.55 Uhr und 01.11.2025, 00.05 Uhr;
Eine Haustür beschädigt haben bislang Unbekannte in Gronau. Die Täter zündeten in der Nacht zu Samstag einen Knallkörper an der Straße Azaleenweg. Durch die Detonation zersprang eine Glasscheibe. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell