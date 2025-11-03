Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Glasscheibe einer Haustür beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Azaleenweg;

Tatzeit: zwischen 31.10.2025, 23.55 Uhr und 01.11.2025, 00.05 Uhr;

Eine Haustür beschädigt haben bislang Unbekannte in Gronau. Die Täter zündeten in der Nacht zu Samstag einen Knallkörper an der Straße Azaleenweg. Durch die Detonation zersprang eine Glasscheibe. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell