Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Vreden - Polizei kontrolliert Radfahrer und "Fatbikes"

Vreden (ots)

Die Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrern hat für die Kreispolizeibehörde Borken höchste Priorität. Nach wie vor kommt es zu vielen Unfällen unter Beteiligung dieser Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Polizei sowohl auf Prävention als auch auf Kontrollen. So führten Beamte der Direktion Verkehr - unterstützt durch niederländische Polizeikräfte aus Apeldoorn - am vergangenen Donnerstag in Vreden eine gezielte Kontrolle durch. Die Aufmerksamkeit lag diesmal auf den sogenannten Fatbikes. Dieses Phänomen stammt aus den Niederlanden und tritt nun auch vermehrt im Kreis Borken auf. Fatbikes ähneln Pedelecs, verfügen über besonders breite Reifen und sind häufig mit Motorunterstützung ausgestattet. Wichtig ist: Die Motorunterstützung darf nur bis maximal 25 km/h wirken und ausschließlich während des Tretens aktiv sein. Werden solche Fahrzeuge manipuliert, um schneller zu fahren oder sind sie ohne entsprechende Versicherung unterwegs, liegt ein Verstoß vor. Um dies feststellen zu können, kam bei der Kontrolle ein Rollenmessgerät aus den Niederlanden zum Einsatz. Insgesamt wurden 25 Fahrzeugführer samt ihren benutzten Fahrzeugen kontrolliert. Sieben landeten auf dem Rollenprüfstand. Die Beamten überprüften zudem die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer. Neben den Fatbikes nahmen die Beamten auch zahlreiche Rad- und Pedelecfahrer ins Visier. Einige von ihnen waren ohne ausreichende Beleuchtung unterwegs oder nutzten verbotswidrig ein Handy. Insgesamt ahndete die Polizei 13 Verstöße: eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, sieben Verwarngelder wegen sonstigen Fehlverhaltens von Rad- und Pedelecfahrenden sowie eine Zahlungsaufforderung und einen Elternbrief aufgrund verbotswidrigen Nutzens eines Handys während der Fahrt. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizeivollzugsbeamten gefertigt. Die Kreispolizeibehörde Borken kündigt für die kommenden Wochen weitere Kontrollen dieser Art in anderen Städten des Kreises an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

