Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Werkzeuge aus zwei Transportern entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Im Sundern und Hemich Esch;

Tatzeit: zwischen 30.10.2025, 20.00 Uhr und 31.10.2025, 05.30 Uhr;

In zwei Transporter eingedrungen sind bislang unbekannte Tatverdächtige in Velen. Eins der Fahrzeuge stand in der Nacht von Freitag auf Samstag am Fahrbahnrand der Straße Im Sundern. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innern des Wagens und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit an der Straße Hemich Esch. Dort parkte der Transporter am Fahrbahnrand und wurde durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter entwendeten ebenfalls Werkzeugkoffer.

Bei beiden Einbrüchen entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

