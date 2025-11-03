POL-BOR: Bocholt - Mobile Toilette in Brand gesetzt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Europaplatz;
Tatzeit: 03.11.2025, 00.55 Uhr;
Eine mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Eine Zeugin entdeckte den Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.00 Uhr am Europaplatz. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um eine vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, Tel. (02861) 9000. (jh)
