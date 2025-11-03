PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Breslauer Straße;

Tatzeit: zwischen 01.11.2025, 07.00 Uhr und 02.11.2025, 10.00 Uhr;

Einen silbernen VW Caddy angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Fahrzeug parkte zwischen Samstag- und Sonntagmorgen entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der Breslauer Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto vorne rechts an der Front und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

