LPI-J: Vermisste 17-Jährige aus Jena - Update

Jena (ots)

Die vermisste 17-Jährige aus Jena konnte wohlbehalten in Hamburg festgestellt werden. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung.

