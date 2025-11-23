PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Haftbefehle gegen 42-jährige Deutsche vollstreckt

Kahla, Jena (ots)

Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 10:00 Uhr, stellten Beamte der PI Saale-Holzland, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kahla, eine 42-jährige Deutsche fest. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die Dame mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die drohenden Ersatzfreiheitsstrafen konnte durch sie jedoch, durch die Zahlung der zu vollstreckenden Geldstrafen, abgewendet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

