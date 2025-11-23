PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung der LPI Jena vom 23.11.2025

Jena (ots)

Alkohol am Steuer

Aufgrund eines Hinweises eines Bürgers kamen die Beamten der Polizei Jena kurz nach 2 Uhr im Bereich der Carl-Zeiss-Straße in Jena zum Einsatz. Hier wurde gemeldet, dass ein offensichtlich angetrunkener Mann in seinen Mazda steigt und losfahren will. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug schließlich einer Kontrolle unterziehen. Bei dem folgenden Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,5 Promille gemessen und lag somit im Ordnungswidrigkeitenbereich. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

E-Scooter gestohlen

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr meldete der 33-jährige Besitzer eines E-Scooter der Polizei Jena, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Er hatte den Scooter im Bereich Holzmarkt/Kronengasse abgestellt und mit Kettenschloss gesichert. Als er zu seinem Fahrzeug kam, war dieses verschwunden und das Kettenschloss durchtrennt. Der Scooter hat einen Wert von 800 Euro . Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:25 bis 20:30 Uhr. Vor Ort wurden Spuren gesichert und das beschädigte Kettenschloss sichergestellt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen. Tel.: 03641/81-0

Dreister Diebstahl

Am Samstagabend, kurz vor 18 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes der Neuen Mitte in Jena, dass es zur Vorbereitungshandlung eines Diebstahls kam. Den Mitarbeitern fielen zahlreiche leere Kleiderbügel an den Ständern auf, was sie sich zunächst nicht erklären konnten. Später bemerkten sie dann, dass mehrere Plastiktüten mit insgesamt ca. 150 verschiedenen Kleidungsstücken unter den Kleiderständern versteckt waren. Es sah so aus, als ob diese für eine Abholung bereit gelegt waren. Früher am Tage, gegen 15 Uh,r hatten die Mitarbeiter im Geschäft drei auffällige Frauen bemerkt, welche mit den später aufgefundenen Tüten hantierten. Die Frauen waren im Alter von 35-50 Jahre, trugen alle eine Wollmütze und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Da die Mitarbeiter die Frauen sehr genau beobachteten, hatten diese wahrscheinlich von ihrem Vorhaben abgelassen und verließen das Geschäft ohne die Beute. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 07:03

    LPI-J: Wildunfall

    PI Apolda (ots) - Am 21.11.2025, 19:45 Uhr kam es zum Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw Renault Megane befuhr die B 87 aus Mattstedt kommend in Richtung Rannstedt. In der Folge kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß wurde der komplette Frontbereich des Kfz. eingedrückt. Der Schaden beträgt ca. 8.000 Euro. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht im Gesicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:02

    LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    PI Apolda (ots) - Am Freitag, 21.11.2025, 08:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Heidenberg, Einmündung Glockengießereistraße. Der Fahrer eines Pkw Renault Clio befuhr den Heidenberg von der Robert-Koch-Straße kommend. Der Fahrer eines Pkw Skoda Roomster kam aus der Gegenrichtung. Auf Höhe der Schillerstraße wollte der Fahrer des Pkw Renault Clio nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 06:50

    LPI-J: Zwei Haftbefehle gegen 42-jährige Deutsche vollstreckt

    Kahla, Jena (ots) - Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 10:00 Uhr, stellten Beamte der PI Saale-Holzland, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kahla, eine 42-jährige Deutsche fest. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die Dame mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die drohenden Ersatzfreiheitsstrafen konnte durch sie jedoch, durch die Zahlung der zu vollstreckenden Geldstrafen, abgewendet werden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren