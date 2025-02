POL-MK: Einbruch und Betrug

Lüdenscheid (ots) - Ein 24 Jahre alter Lüdenscheider schlug am Mittwochnachmittag um kurz vor 14 Uhr auf einen Pkw an der Humboldtstraße ein und beschädigte dessen Außenspiegel. Der Mann brüllte Passanten an und schien deutlich alkoholisiert zu sein. Die Polizei nahm ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam und ermittelt wegen Sachbeschädigung. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr