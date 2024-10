Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fußgänger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Nieder-Wiesen (ots)

Ein 40 Jahre alte Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 bei Nieder-Wiesen am Freitagabend verletzt. Der Mann lief gegen 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand mit einer Begleiterin aus Richtung Wendelsheim kommend in Richtung Nieder-Wiesen, als er vom Pkw einer Frau gestreift wurde, welcher in dieselbe Richtung unterwegs war. Der Mann wurde dabei verletzt und zog sich u.a. eine Platzwunde und Prellungen zu. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können oder die beiden Fußgänger zuvor auf der Straßen laufen gesehen haben. Diese werden gebeten sich unter 06731/911-0 bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

