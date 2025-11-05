Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Löscheinheiten Wengern und Alt-Wetter am gestrigen Abend im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am gestrigen Abend um 19:11 Uhr mit dem Stichwort "ausgelöster Heimrauchmelder" in die Eickenstraße alarmiert. Als unmittelbar mit einem weiteren Anruf der Kreisleitstelle gemeldet worden ist, dass es zudem verbrannt riecht, wurde zusätzlich die Löscheinheit Alt-Wetter mitalarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges ging direkt ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung zur Erkundung vor. Diese konnte schadenfrei durch eine zufällig anwesende Person mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden. Die Wohnung wurde komplett abgesucht, es konnte jedoch keine Person angetroffen werden. Auf dem Herd befand sich ein brennender Topf, welcher umgehend abgelöscht und ins Freie verbracht wurde. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich ausgiebig gelüftet und kontrolliert. Nachdem alle erforderlichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte der Einsatz für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden nach 1 Stunde und 45 Minuten beendet werden.

