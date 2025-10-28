Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Löscheinheit Volmarstein am Montagabend im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Montag um 21:15 Uhr zu einem Privatgelände alarmiert. Dort drohte ein PKW an einem Hang abzurutschen. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, befand sich bereits keine Person mehr im Fahrzeug. Der Besitzer hatte dieses zudem bereits behelfsmäßig mit Spanngurten und durch Unterbauen mit Holzpaletten gesichert. Auslaufende Betriebsmittel konnten durch die Kameradinnen und Kameraden nicht festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde durch den Besitzer ein Abschleppunternehmen beauftragt. Als das Unternehmen eingetroffen war, wurde die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben und die Kräfte konnten den Einsatz nach ca. 2 Stunden beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell