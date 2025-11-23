PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit dem Gegenverkehr

Weimar (ots)

Am Samstagabend mussten Autofahrerinnen und Autofahrer, deren Weg über die B7 führt, lange Wartezeiten aushalten. Grund hierfür war ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 31-jährige Unfallverursacher geriet kurz vor dem Ortseingang von Weimar in den Gegenverkehr, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die umherfliegenden Karosserieteile beschädigt. Die Folge: Sachschaden im mittleren fünfstelligen Wert, insgesamt vier Stunden Voll- und Teilsperrung. Darüber hinaus erlitten der Unfallverursacher und seine 30-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein vier Monate altes Kind auf dem Rücksitz blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Die beiden Verletzten wurden durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

