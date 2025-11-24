PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaufenster eingeschlagen

Jena (ots)

Unbekannte haben am Wochenende die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Karl-Marx-Allee beschädigt. Ein Mitarbeiter stellte Beschädigung an der Scheibe fest und meldete den Vorfall der Polizei. Die Fensterscheibe war zusätzlich vergittert, weswegen ein Zutritt zu dem Geschäft nicht möglich wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 350,- Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

