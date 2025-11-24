LPI-J: Schaufenster eingeschlagen

Weimar (ots) - Am Samstagabend mussten Autofahrerinnen und Autofahrer, deren Weg über die B7 führt, lange Wartezeiten aushalten. Grund hierfür war ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 31-jährige Unfallverursacher geriet kurz vor dem Ortseingang von Weimar in den Gegenverkehr, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die umherfliegenden Karosserieteile beschädigt. Die Folge: ...

